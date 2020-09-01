Barış Atay’a saldıranlardan 3'ü gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay’ın darp edilmesiyle ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.

TİP Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, 2 gün önce İstanbul Kadıköy’de bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırganların kaçmasının ardından hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Atay’ın darp edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyeti çalışma başlattı.

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki iş yeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3’ünü gözaltına aldığı öğrenildi. Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi