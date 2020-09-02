Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırmasına yönelik "Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.