İstanbul Boğazı'nda sis: 15 Temmuz köprüsü gözden kayboldu

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu.
Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu.
Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz köprüsünün gözden kaybolduğu görüldü.
İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu.
Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu.
Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.
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