AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye tepki: Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik ediyor

ABD'nin, Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir'' dedi.