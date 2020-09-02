Karamollaoğlu: İktidar, seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile ilan edebilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AK Parti'nin seçime hazır olmadığını ifade ederek, "MHP ile yapılan ittifakta bu arkadaşları kurtarmıyor. O yüzden yeni arayışlar içine girecekler, seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile oluşturmak dahil" ifadelerini kullandı.