'Koronavirüs cezası imamı öldürdü' iddiasına Kaymakamlık’tan yanıt

Şanlıurfa'da imamlık yapan Osman Çilenti’nin, müftülükteki bazı uygulamalara karşı çıktığı için 'ceza olarak' Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin cenazesini yıkamakla görevlendirildiği öne sürüldü. Çilenti'nin bu sırada kendisinin de Kovid-19'a yakalanarak yaşamını yitirdiği iddiasına Kaymakamlık'tan yanıt geldi.

Siverek'e bağlı Burçalık köyünde imamlık yapan Osman Çilenti, iddiaya göre müftülük yönetimiyle bazı konularda tartıştığı için iki hafta önce koronavirüsten vefat etmiş kişilerin cenazesini yıkamakla görevlendirildi. Koruyucu ekipman verilmeyen Çilenti’nin bu sırada kendisinin de Kovid-19’a yakalanarak yaşamını yitirdiği iddialarına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

Siverek Kaymakamlığı, hayatını kaybeden imam Osman Çilenti’nin ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı.

'İddialar asılsız'

Açıklamada, 'cezalandırmaya yönelik görevlendirildiği' iddiasının asılsız olduğu ve soruşturmanın devam ettiği ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Sağlık personelinin tamamının yanında jandarma, polis, öğretmen, mühendis, zabıta, muhtar ve birçok kamu ve meslek kuruluş personeli, pandemi kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yapılan planlamaya uygun bir şekilde, kişisel koruma tedbirlerine de riayet ederek filyasyon, izolasyon ve alan denetimleri ile benzer çalışmalarda görev ifa etmektedir.

- Bazı basın ve yayın organlarında yer alan merhum imam hatibimiz Osman Çilenti’nin cezalandırmaya yönelik görevlendirildiği iddiası asılsız olup Covid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibelerinin yerine getirilmesi ve cenazelerinin yıkanması amacıyla nisan ayından bu yana bu amaçla görevlendirilen 10 kişilik imam hatip gurubun içinde yer almaktaydı.

- Vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibeleri gereği yıkanması hizmeti, ilçemiz devlet hastanesinde yapılmakta olup yıkama hizmetinde görevli bütün personele gerekli koruyucu ekipman sağlanmıştır.

- Merhumun, Covid-19’a ne zaman ve ne şekilde yakalandığını tespit etme imkanı bulunmamakla birlikte, vefat olayında ihmal bulunduğu, savunmasının alınması, merkeze çeklime talebinin kabul edilmemesi gibi iddialara ilişkin başlatılan idari soruşturma devam etmektedir.