Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü

Bursa'da 16 yaşındaki Cüneyt A., kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı Mehmet Yavaş’ı başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darp etti. Beyin kanaması geçiren Yavaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Cüneyt A., tutuklandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DHA’nın haberine göre Cüneyt A., kız arkadaşı ile birlikte dolmuşa bindi. Yolculardan Mehmet Yavaş'ın eli, Cüneyt A.’nın kız arkadaşına dokundu. Adı öğrenilemeyen genç kızın tepki göstermesi üzerine, Cüneyt A. ve Mehmet Yavaş arasında tartışma çıktı.

İkili, dolmuştan inerek, tartışmaya devam etti. Tartışmaya, Cüneyt A.’nın arkadaşı 18 yaşındaki Cesur A. da dahil oldu. İkili Mehmet Yavaş'ı darp etti. Çevredekiler kavgayı ayırdı. 2 taraf farklı yönlere doğru yürümeye başladı. Ancak Cüneyt A., kısa süre sonra geri dönüp, peşinden koştuğu Mehmet Yavaş'ın başına üzerinde taşıdığı kurusıkı tabancanın kabzasıyla vurmaya başladı. Tekme ve yumrukta attığı Yavaş, yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Mehmet Yavaş, hayatını kaybetti.

Cüneyt A., sevk edildiği adliyede tutuklandı

Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube ekipleri harekete geçti. Ekipler, Cüneyt A. ve kız arkadaşı ile Cesur A., Osmangazi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Cüneyt A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cesur A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cüneyt A.’nın Mehmet Yavaş’ı tabanca ile darp ettiği ve yerdeki adamı tekmelediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cüneyt A.’nın, Mehmet Yavaş’a arkadan gelerek saldırdığı, Yavaş’ın ise aldığı darbeler sonucu hareketsiz yerde yattığı görülüyor. Cüneyt A.’nın elindeki kurusıkı tabancanın kabzasıyla Yavaş’ın başına art arda vurması, kız arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırılması yer alıyor.