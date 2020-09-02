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    Özel: Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Abdullah Gül'ün CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Özel, Yalova'da bir CHP'linin Muharrem İnce'nin ihraç edilmesi için dilekçe verdiği iddiasını doğrulatamadıklarını belirterek "İnce'nin böyle bir muamele görmesi asla mümkün değildir" dedi.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür ÖzelTürkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dünkü açıklamalarını dikkatle dinlediklerini belirterek, "Ömer Çelik, bir süredir AK Parti'deki serbest düşüşe engel olamadıklarının farkında. Ne yaparlarsa yapsınlar artık vatandaşın gönlünde bir yer bulamıyorlar" görüşünü savundu. 

    Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Çelik'in Giresun mitingiyle ilgili, "O olağanüstü şartlarda oluşan bir fiili durumla ilgili" ifadelerini Özel, "Cumhurbaşkanı'nın her mitinginde koyduğunuz o bariyerleri iki saat önceden boş meydana koyunca nasıl fiili miting oluyor? Miting yapıldıysa bunun sorumluluğunun alınması gerekir. 14 gün sonra Giresun'daki vaka sayısının da alırsın sorumluluğunu" diye değerlendirdi.  

    Özel, 30 Ağustos'un yasaklandığını ileri sürerek, Anıtkabir'e ana muhalefet partisinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanvekili Haydar Akar olmak üzere, sadece iki kişiye davet geldiğini öne sürdü.

    Vatandaşın, "Bunlar, Malazgirt'e verdiği önemi 30 Ağustos'a vermiyorlar" eleştirisinde bulunduğunu iddia eden Özel, şöyle konuştu:

    "Bir toplum mühendisliği yapacaklar akılları sıra, 1920 ile 2002'nin 3 Kasım'ı arasındaki kısmı kesiyor. 1920 ile 3 Kasım'ı birleştiriyor. Arada Atatürk yok. Meydan muharebelerinin başkomutanı, İsmet Paşa, Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı yapmak, Türkiye'nin tapu senedini kazananlar yok. Atatürk ve kadrolarının Türkiye'de büyük bir antiemperyalist zafer kazanması, Anadolu'da örnek bir zafer kazanması, Amerika'ya karşı Johnson mektubuna direnmek, Kıbrıs Barış Harekatı yok. Varsa yoksa 'one minute' var. Trump'ın mektubunu yalayıp yutup susmak var."

    'Düzenli test yapılacaksa maden işçilerine yapılsın'

    Özel, dün Mecliste düzenlediği basın toplantısında adli yıl açılış programına katılacaklardan korona testi yaptırmasının istenmesine ilişkin eleştirilerini hatırlatarak, "O hadsizliğe verdiğimiz cevap ortada. Az bile verdik fazlasını bile hak ettiniz" dedi.

    Düzenli test yapılacaksa, maden işçilerine yapılması gerektiğini belirten Özel, haftalarca uğraşması neticesinde maden işçilerine bir kez korona testi yapıldığını anlattı. 

    'Ölenler bu milletin insanlarıdır'

    Bilim Kurulunun bilime uygun cesur kararlar almasını ve bu kararların bir an önce uygulanmasını beklediklerini ifade eden Özel, "Bilim Kurulu, kafalarda ciddi soruların olduğu birkaç konuya açıklık getirmelidir" dedi. 

    Türkiye'ye gelecek zatürre ve grip aşısı için ithalatçı firmaların stoklarının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Özel, bu aşılarla ilgili geçen yıldan farklı kriterlerin ilan edilmesi gerektiğini söyledi. 

    Bu ürünlerin karaborsaya düşebileceğine dikkati çeken Özel, "Kimsenin kendi tercihine ya da parası olanın erişebildiği, ihtiyacı olanın erişemediği bir sürece sürüklenmemesi lazım. Bu iş, Devlet Bahçeli'nin 'Bayramlarda da trafik kazasında yirmişer kişi ölüyordu' diyeceği kadar basitleştirilip, sıradanlaştırılacak, normalleştirilecek bir mesele değildir. Ölenler bu milletin insanlarıdır" ifadelerini kullandı. 

    'Bunu doğrulatabilmiş değiliz'

    Yalova'da CHP'li Muharrem İnce hakkında ihraç dilekçesi verildiğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Özel, şunları kaydetti:

    "Bir iddia olarak, Yalova Merkez ilçeye bir dilekçeyle bir partilinin başvurduğu söyleniyor. Bunu doğrulatabilmiş değiliz. Yalova İl Başkanlığımıza, Genel Merkezimize yollanmış böyle bir talep yok. İki gün önce katıldığımız Merkez Yönetim Kurulunda ve Genel Başkanımızın Sayın Muharrem İnce'nin ihraç edilmesi gibi bir düşünceleri, talebi, böyle bir şeyi akıllarından geçirmeleri dahi söz konusu değil. Bu konuyu, birileri kasıtlı olarak köpürtmeye çalışıyor. Bunu kesin bir dille reddediyoruz."

    Özgür Özel, şöyle devam etti:

    "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan ile karıştırmasın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokratik olgunluğu eğer diğer iki liderde olsaydı bugün Türkiye çok başka bir yerde olurdu. Partilerinde en ufak eleştiriyi, 'Kesin ihraç. Atın partiden dışarı. Yollayın bunların hepsini' diye partilerinin kurucularını, partilerinin ikinci genel başkanlarını, üçüncü başbakanlarını, MHP'de Meclis Başkanvekilliği yapmış kadın siyasetçilerini, derhal partiden ihraç edenlerle, demokratik olgunluğu hepimize örnek olması gereken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse karıştırmasın. Sayın Muharrem İnce'nin böyle bir muamele görmesi asla mümkün değildir. En üst düzeyde nezaket, en üst düzeyde saygı görecektir." 

    'İhtimal dahilinde değil'

    Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruyu ise Özel, şöyle yanıtladı:

    "Abdullah Gül'ün, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı adayı ilgili düzenlememize göre, CHP'nin Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir. Elbette partimizin yetkili organlarında tartışıldıktan ve bu konu olgunlaştıktan sonra adaylaşacaktır. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, CHP'lileri rahatsız edecek, CHP'lerin adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacaktır. Abdullah Gül'ün, CHP'nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur. İhtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz."

    Etiketler:
    Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı, Özgür Özel, AK Parti, CHP, Abdullah Gül
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