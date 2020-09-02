Dışişleri: Die Welt'te Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında sözlerine "Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür" diye başladı.

"Yunanistan Hükümet Sözcüsü’nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür.

Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir."

Die Welt'te yayınlanan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kimsenin zarar görmeyeceğinden emin olun" diyerek Yunan gemisinin batırılmasını istediği, Türk generallerin bu talebi kabul etmediği iddiasına yer verilmişti.