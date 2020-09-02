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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD'nin silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD’nin GKRY'ye yönelik silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Washington şubesi SETA-DC'nin düzenlediği online panelde Türk Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılığın önemini ortaya çıkarırken, küresel sistemin kırılganlıklarını da gün yüzüne çıkardığını belirten Oktay, söz konusu salgından çıkarken Türkiye’nin "girişken ve insani dış politikasının" ana parametrelerini muhafaza edeceğini kaydetti.

    Stratejik ortaklıkları sürdürme ve ileriye taşımanın önümüzdeki dönemde de Türk dış politikasının önemli parametrelerinden biri olacağını anlatan Oktay, Türk-Amerikan stratejik ortaklığının bu anlamda vazgeçilmez olduğunu söyledi.

    70 yıllık ortaklıkta iki ülkenin birçok sorunun üstesinden geldiğini belirten Oktay, iki ülkenin ortaklığının küresel ve bölgesel konularda önemli olduğuna ve bu nedenle de iki ülkenin anlaşmazlık yaşadığı konuları çözüp ortak menfaatler üzerine ilişkiler kurması gerektiğine vurgu yaptı.

    Türkiye ile ABD arasında, 'Washington yönetiminin YPG/PKK terör örgütüne destek vermesi, FETÖ elebaşına ve örgüte karşı adım atmaması, Amerikan kongresinde Türkiye’ye karşı atılan adımlar ve Türkiye’nin haksız şekilde F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediğini' belirten Oktay, şöyle konuştu:

    "Yeni bir sayfa açmak istiyorsak bu konuların öncelikli olarak çözülmesi gerekir. ABD, YPG/PKK’ya desteğini sonlandırmalı, FETÖ elebaşını iade etmeli ve örgütün faaliyetlerini sonlandırmalı, Kongre’deki Türkiye karşıtı inisiyatiflere karşı çıkmalı ve Türkiye’yi F-35 programında hak ettiği yere koymalıdır. Ayrıca ABD’nin (Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne yönelik) silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir."

    Türkiye ve ABD'nin, Kovid-19 sonrası dönemde iş birliğini daha doğru yöne çekmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, "Tedarik zinciri güvenliği gitgide daha önemli bir hale geliyor. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının yanısıra genç ve yetenekli iş gücü, Amerikalı ve küresel yatırımcılar için daha da çekici olacaktır." ifadesini kullandı.

    Oktay, Suriye ve Libya gibi önemli bölgesel gelişmelerde, Türkiye ve Libya arasındaki iş birliğinin öneminin bir kez daha görüldüğünün altını çizerek, "Türkiye'nin, birçok bölgesel çatışmadaki kararlı ve ilkeli duruşu, ortak düşmanlarımızın ve DEAŞ ve YPG/PKK da dahil terör gruplarının cesaretini kırmakta, aynı zamanda ortak savunma ve güvenliğimize katkıda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye ve ABD arasında ikili savunma iş birliği ortamının kötüleşmesinin "endişe kaynağı" olduğunu belirten Oktay, özellikle S-400 konusunda Türkiye ve ABD'nin diyaloğu sürdürmesi gerektiğini belirtti.

    'Türkiye karşıtı kesimler, Washington DC'deki siyasi atmosferi kirletmektedir'

    Oktay, "(S-400 konusunda) Düştüğümüz içinden çıkılmaz durum, Washington'daki bazı siyasi çevrelerin, bizim stratejik müttefikliğimizin ve Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel istikrara yaptığı katkıların tam boyutunu kavrayamamasının doğrudan sonucudur. ABD Kongresinin bazı üyeleri, kişisel kısa dönemli siyasi çıkarlarını öncelik edinerek ikili ilişkilerimize zarar verme çabası içindedir." dedi.

    Washington'daki bu çevrelerin, Türkiye'ye karşı mesnetsiz yaptırım çağrıları, Türkiye ve ABD savunma iş birliğini geliştirecek anlaşmaları engelleyerek kendini belli ettiğini anlatan Oktay, " Bu Türkiye karşıtı kesimler, Washington DC'deki siyasi atmosferi kirletmektedir. Bu tehlikelidir. Aslında, ilişkilerimizi her iki ülke ve transatlantik toplumun yararına olacak bir şekilde geliştirmeliyiz." diye konuştu.

    Türkiye ile ilgili söylemlerde negatifliğin bırakılmasının ardından ikili ilişkilerin iyileşmeye başlayacağını belirten Oktay, "Türkiye ve ABD ilişkileri, bundan daha azını hak etmiyor." ifadesini kullandı.

    Doğu Akdeniz mesajı

    Oktay, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulmasıyla, bölgesel hidrokarbon meselelerinin uluslararası ilgi kazandığını belirtti.

    Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin her zaman diyalog yanlısı olduğunun altını çizen Oktay, "Ancak, ne Yunanistan'dan ne de GKRY'den ne de Doğu Akdeniz'deki egemenliğimizi, temel haklarımızı ve çıkarlarımızı zedelemeye çalışan 3'üncü taraflardan gelen tek taraflı adımları kabul edeceğiz." diye konuştu.

    Karadeniz'deki doğal gaz keşfini de "Türkiye için bir oyun değiştirici" olarak nitelendiren Oktay, "Bu Türkiye ve tüm bölge için yeni bir başlangıç. Sadece enerjideki özgüvenimizi artırmakla kalmayacak, enerji kaynağı güvenliğindeki pozisyonumuzu artıracak ve umuyoruz ki Amerikalı ortaklarımız da dahil olmak üzere yeni iş birliği alanları açacaktır." dedi.

    Libya konusunda da Türkiye'nin duruşunun net olduğunu belirten Oktay, "Libya'da askeri bir çözüm olamaz. Bu zihniyet ile uygulanabilir bir siyasi süreç için uluslararası çabaları destekliyoruz." ifadesini kullandı. 

    Oktay, Türkiye-Libya anlaşmasının "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayarak, "Bunu kimse sorgulayamaz, özellikle de Fransa" dedi.

    Suriye konusunda da Türkiye'nin "istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir güney komşusu" görmek istediğini belirten Oktay, bir diğer bölgesel konunun da Lübnan olduğunu belirtti.

    Beyrut'taki patlamaların "yok edici olduğunu ve acil uluslararası dikkat gerektirdiğini" belirten Oktay, Türkiye'nin bu ülkeye insani yardımı artıracağını vurguladı.

    Filistin konusunda da iki devletli bir çözümü desteklediklerini belirten Oktay, "ABD'den bölgedeki gücünü ve etkisini, İsrail-Filistin çatışmasına net, kapsamlı ve uzun süreli bir çözüm bulunmasına katkıda bulunulması için kullanmasını bekliyoruz." mesajını verdi.

    Etiketler:
    Yunanistan, S-400, ABD, Rusya, Suriye, Libya, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Ambargo, Fuat Oktay
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