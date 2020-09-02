MHP'den Özel'e yanıt: Bahçeli ile Kılıçdaroğlu’nu karıştıracak kimse yoktur

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle ilgili sözlerine yanıt verdi.
Twitter hesabından açıklama yapan İsmet Büyükataman, “CHP’li Özgür Özel merak buyurmasın! Türk siyasetinin yüz akı olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu karıştıracak kimse yoktur. Biri dağın zirvesi iken diğeri ise Türk milletinin ve devletinin altını oymaya çalışan bir obruktur” dedi.
1-CHP’li Özgür Özel merak buyurmasın!— İsmet Büyükataman (@buyukataman) September 2, 2020
Türk siyasetinin yüz akı olan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu karıştıracak kimse yoktur.
Biri dağın zirvesi iken diğeri ise Türk milletinin ve devletinin altını oymaya çalışan bir obruktur.
“Kılıçdaroğlu’nun karıştırılacağı kişi ancak kendi emsalleri arasında aranmalıdır. Bu emsali; isteyen Kandil’de, isteyen okyanus ötesinde, isteyen Türk siyasetini şekillendirme hadsizliğine teşebbüs eden kirli odaklardan ihale koparmaya çalışan particiklerde arasın” ifadesini kullanan Ataman, şöyle devam etti:
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’nin ihracını istemediğini belirterek, şunları söylemişti:
“Kemal Kılıçdaroğlu’nu kimse Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan ile karıştırmasın. Sayın Kılıçdaroğlu’nun demokratik olgunluğu eğer diğer iki liderde olsaydı bugün Türkiye çok başka bir yerde olurdu. Partilerinde en ufak eleştiriyi yapanları, partiden ihraç edenlerle, demokratik olgunluğu hepimize örnek olması gereken Kemal Kılıçdaroğlu’nu kimse karıştırmasın. Sayın Muharrem İnce’nin böyle bir muamele görmesi asla mümkün değildir. En üst düzeyde nezaket, en üst düzeyde saygı görecektir.”
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