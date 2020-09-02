Türkiye'de koronavirüsten 45 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 1596

Türkiye’de son 24 saatte 107 bin 927 Kovid-19 testi yapıldı, 1596 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 45 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu.
Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2020
Son 24 saatte 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 246 bin 876'ya yükseldi.
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