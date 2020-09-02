Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah Şağban tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah Şağban (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevine gönderildi

İstanbul’da yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce Sakarya’nın Akyazı İlçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi’ne gelerek yerleşen ve burada satın aldıkları araziye dergah yaptığı iddia edilen Fatih Nurullah Şağban, Akyazı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonla ‘küçük yaşta çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fatih Nurullah, cezaevine gönderildi.

Fatih Nurullah Şağban kimdir?

1962 İstanbul doğumlu olan Şağban, 1973’de Özdemiroğlu İlkokulu’nu, 1976’da Kemal Atatürk Ortaokulu'nu ve 1979’da Haydarpaşa Erkek Lisesi’ni bitirerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi bölümüne girdi. Genç yaşlarda güreş sporuyla uğraşan Şağban, 4 çocuk sahibidir.