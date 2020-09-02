RTÜK, TELE1'e uyguladığı cezayı yürürlüğe koydu: Bu geceden itibaren ekran 5 gün kararacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mahkemenin aldığı 'yürütmeyi durdurma' kararının üst mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine TELE1'e verdiği "Beş gün ekran karartma" cezasını bu geceden itibaren uygulamaya koyacağını bildirdi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bir programdaki sözleri nedeniyle TELE1'e daha önce uygulanmamış bir ceza olan beş gün ekran karartma cezası vermişti. Cezaya itiraz eden TELE1, mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve 'yürütmeyi durdurma kararı' almıştı.

RTÜK'ün başvurusu üzerine cezayı değerlendiren üst mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı kaldırdı. RTÜK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, ekran karatma cezasının bu gece yürürlüğe konacağı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"2020/27 sayılı toplantıda Tele 1'in, Kanun'da yer alan 'yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez' ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır. Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun'a göre faaliyet gösteren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kararları yargıya açıktır. Her kişi ya da kurum gibi Üst Kurul da yargı kararlarına uymak zorundadır. İlgili kuruluşun son yargı kararı gereğince Üst Kurul'un vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan RTÜK üyelerinin açmış olduğu davaları da mahkeme reddetmiştir."