Altun: Yunan makamlarına sesleniyorum, gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz

Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz.

En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir.