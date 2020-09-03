Altun: Yunan makamlarına sesleniyorum, gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz

"Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür" diyen Altun, şunları kaydetti:
"Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansını tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir."
Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 2, 2020
Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür.
Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 2, 2020
En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir.
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