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    Selvi: Erdoğan ile Mansur Yavaş ne konuştu?

    © İHA / DERYA YETİM
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009031042771165-selvi-erdogan-ile-mansur-yavas-ne-konustu/

    Abdülkadir Selvi, 'son dönemlerin en dikkat çeken görüşmelerinden' dediği Erdoğan-Yavaş buluşması hakkında, "Erdoğan, Yavaş’ı, 'Ankara’ya yapılacak işlere yardımcı oluruz. Bizim Ankara’ya yapılacak hizmetlere ket vurmamız söz konusu olmaz' diye uğurluyor" ifadelerini kullandı.

    Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Recep Tayyip Erdoğan-Mansur Yavaş görüşmesinin perde arkasını kaleme aldı. Selvi'ye göre, görüşmeye 'Yavaş’ın çabası ve Erdoğan’ın sözleri' damgasını vurdu.

    'Son dönemlerin en dikkat çeken görüşmelerinden biri' yorumunu yapan Selvi, "Erdoğan, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı olarak aralarında Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş, Yılmaz Büyükerşen’in de bulunduğu CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Daha önce Ekrem İmamoğlu ile de görüşmüştü. Ama İmamoğlu ucuz polemiklere girmeyi, bu ilişkiyi sürdürmeye tercih etti. Ama başarı grafiği sürekli olarak yükselen Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor" dedi.

    Mansur Yavaş'ın görüşmeden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiğini hatırlatan Selvi, "Kılıçdaroğlu da 'Ankara’nın işini tabii ki görüşeceksin. Önemli olan Ankara’nın sorunlarının çözülmesi' demişti. Yavaş, görüşmeden sonra da Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi" ifadelerini kullandı.

    'Burada bir hata yapılmış, düzeltilsin' talimatı

    © DHA /
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    Selvi yazısına şöyle devam etti:

    "Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye hazırlıklı gidiyor. Erdoğan, dikkatle dinliyor. Eski bir belediye başkanı olarak araya girip sorular soruyor. Not aldırıyor ve hemen orada talimatlar veriyor. Yani verimli bir görüşme oluyor. Aralarında bir futbol sohbeti geçiyor. Mansur Yavaş, Ankaragücü’nün kümede kalması için verdiği destekten dolayı Erdoğan’a teşekkür ediyor. Gençlik Parkı’nın Varlık Kiralama Anonim Şirketi’ne devredildiği açıklanmıştı. Yavaş, Gençlik Parkı’yla ilgili ödemelerin devam ettiğini belirterek, bu kararın düzeltilmesini talep ediyor. Erdoğan, 'Burada bir hata yapılmış, düzeltilsin' diye talimat veriyor. Akyurt ilçesinde bir fuar alanı yapılıyor. Belediye, ATO ve TOBB ortaklığı ile. Ama bir türlü bitirilemiyor. Erdoğan, 'Bunu tekrar görüşelim, bitirelim' diye not aldırıyor. Şehir hastanesinin bağlantı yolları konusu var. Belediye yaptırmış ama parasının tahsil edilmesi konusu. Cumhurbaşkanı, 'Bu bir şekilde çözülsün. Ya parasını verelim ya takas yapılsın' diyor."

    'Ankara’ya yapılacak işlere yardımcı oluruz'

    "Mansur Yavaş, belediyeye alınacak 350 zabıta kadrosundan Dikimevi-NATO Yolu arasında yapılacak olan metro hattına, Çubuk-1 Barajı’nda hayvancılık yapan ailelerden, Mamak’taki kentsel dönüşümden dolayı belediyenin ödediği kiraya kadar her şeyi tek tek aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her dosyayla ilgili değerlendirmeler yapıp bir kısmı için hemen orada talimat veriyor. Erdoğan, Yavaş’ı, 'Ankara’ya yapılacak işlere yardımcı oluruz. Bizim Ankara’ya yapılacak hizmetlere ket vurmamız söz konusu olmaz' diye uğurluyor."

    Etiketler:
    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Abdülkadir Selvi, Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan
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