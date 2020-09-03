İçişleri Bakanlığı: 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı; Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca, 1022 personelin katılımıyla 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı" denildi.

Açıklamada, "Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.