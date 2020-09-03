Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği iddiasıyla ilgili konuştu. Aday belirleme sürecinin kişiler değil, ilkeler üzerinden yürütüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin odağında bulunduğu 'ihraç' tartışmasına ilişkin de "Biri dilekçe verdi diye ihraç etmek olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak NTV'de Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamasıyla gündeme gelen 'Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı' konusuna değinen Kılıçdaroğlu, bunun için erken olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, seçimlerin 2023'te yapılacağını hatırlatarak şunları söyledi:

"Seçimler 2023'te. Seçimler bu tarihte olacaksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Sizin ilkeleriniz kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Demokratik parlamenter sisteme dönüş yapmak istiyoruz, yasama yürütme arasında tutarlı bir denge olsun istiyoruz. Biz bunları bir kenara bırakıyoruz, cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

kim olacak tartışmasına gerek var mı? Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Sizin ilkeleriniz kabul edilecek mi edilmeyecek mi? dönüş yapmak istiyoruz, yasama yürütme arasında tutarlı bir denge olsun istiyoruz. Biz bunları bir kenara bırakıyoruz, cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu tartışmayı absürt buluyoruz. Önce ilkeler üzerinde bir mutabakat sağlamalıyız. Hükümetin yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapaydır. Türkiye gerçek gündemi olan ekonomiye dönmeli. Abdullah Gül 'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 4 ay sonra olsa oturup tartışalım. Hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyorlar. O zaman bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız. Kişiler bazında tartışma doğru değildir. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz.

'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 4 ay sonra olsa oturup tartışalım. Hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyorlar. O zaman bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız. Kişiler bazında tartışma doğru değildir. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz. Biz bu parlamentoyu eski görkemli günlerine kavuşturmak zorundayız. Onu yapamazsak siyasi görevimizi yapmamış oluruz. Seçimle gelinen her makamın düzgün insanlar tarafından temsil edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki seçim bir siyasi parti seçimi değil, sağ sol seçimi değil. Demokrasiden yana olanların ve tek adam rejiminden yana olanların seçimi. Vatandaş istiyorsa onu tercih etsin. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyen varsa Millet İttifakı burada gelsin ona oy versin. Önümüzdeki seçim demokrasi tercihi ile demokrasi karşıtının seçimidir."

Memleket Hareketi yorumu: Gayet güzel, bir itirazımız yok

Kılıçdaroğlu, Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce ile ilgili olarak da "Bizim partimizin bir üyesidir. Gayet güzel, bir itirazımız yok. Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı. İnce'nin partiden ihraç edilmesi için dilekçe verildiği haberlerini gazeteden okuduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün gazetelerden okudum, bir parti üyemiz ihraç dilekçesi vermiş. Böyle bir şey yok, söz konusu değil. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip partiye zarar vereni partiden ayıracağım."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının devamında öne çıkan başlıklar şöyle:

'Tamamı gayrımilli'

"Kriz var diyordum, krizden nasıl çıkarız diye 13 madde sıraladım. 18 Mayıs 2020'de buhran var dedim. 16 maddede buhrandan nasıl çıkabileceğimizi saydım. Bugün buhran var. Bütçe açığını kapatmak için borçlanmak zorundayız. Borcun da faizi var, ilk 7 ayda 80 milyar lira faiz ödendi. Faizi ödemek için bile borçlanmak zorundasınız. Ne yerli ne de milliler. Tamamı... Ortağı dahil, sarayın bekçisi dahil gayri milli. Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi buhranın içerisindeyiz.

HDP'nin çözüm süreci açıklaması

Biz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye talibiz. Türkiye bunların çözemediği her şeyi çözeceğiz. Çözümün adresi TBMM. Tüm sorunlar milletin iradesiyle çözülecek. Yeri zamanı gelince konuşacağız. Ama şu anda sorunumuz ekonomi, işsizlik ve yoksulluk.

çözmeye talibiz. Türkiye bunların çözemediği her şeyi çözeceğiz. Çözümün adresi Tüm sorunlar milletin iradesiyle çözülecek. Yeri zamanı gelince konuşacağız. Ama şu anda sorunumuz ekonomi, işsizlik ve yoksulluk. Biz önümüzdeki ikinci yüzyılı düşünüyoruz. Siyasette güven veren ahlaklı olan bize oy vermediği diye düşman ilan etmeyen bir anlayışla yola çıkıyoruz. Bu ülkenin hapishanelerinde gazeteciler olur mu? Trump ' Erdoğan beni dinliyor' diyor. Papazı vermem diyen adam telefon gelince esas duruşa geçip papazı verdi. 36 askerimiz İdlib'de öldü. Ruslar vurdu. Gitti Putin'in kapısında bekledi. 36 askerin günahı vebali onlardadır.

düşünüyoruz. Siyasette güven veren ahlaklı olan bize oy vermediği diye düşman ilan etmeyen bir anlayışla yola çıkıyoruz. Bu ülkenin hapishanelerinde gazeteciler olur mu? ' beni dinliyor' diyor. Papazı vermem diyen adam telefon gelince esas duruşa geçip papazı verdi. 36 askerimiz İdlib'de öldü. Ruslar vurdu. Gitti Putin'in kapısında bekledi. 36 askerin günahı vebali onlardadır. Suriye'yi kim parçaladı? Erdoğan. Talimatı kim verdi? Obama. Erdoğan BOP'un eşbaşkanıydı. Kendisi söyledi. Neden bu görev için seni seçtiler? Suriye'de bir Amerikan askerinin bile burnu kanamadı, biz şehitler verdik. Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık. Kimin parası bu? Bize bunun hesabını vermek zorundalar. 10 milyon işsiz var, resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli var.

'Neden İhvan'ı destekliyorsun?'

Ekonomide bir buhran yaşıyoruz, dış politikada da aynısını yaşıyoruz. Bozulma Akdeniz 'den vatandaşları tekneye bindirip İsrail'e göndermekle başladı. İsrail vurdu, vatandaşlarımız öldü. Erdoğan kıyameti kopardı. İsrail bir vakfa para verdi, her şey bitti. İsrail ben tazminat ödemem dedi. Vakıfa bağış yapacağım dedi.

'den vatandaşları tekneye bindirip İsrail'e göndermekle başladı. İsrail vurdu, vatandaşlarımız öldü. Erdoğan kıyameti kopardı. bir vakfa para verdi, her şey bitti. İsrail ben tazminat ödemem dedi. Vakıfa bağış yapacağım dedi. İkincisi Mısır'dır. Mısır'la kavga etmek Türkiye'yi Akdeniz'de felakete sürüklemek demektir. Mısır'la barışın dediğimde darbeci dediler. İhvan'ın logosunu kendi partilerinin logosu yaptılar. İhvan dediğiniz nedir? Sizin için PKK neyse bizim için İhvan odur diyorlar. Neden İhvan'ı destekliyorsun. Ortadoğu'nun halifeliğine soyunuyorsun. Çikolata kutusunda rüşvet alan adamı büyükelçi yaparsan dünya bir şey söylemez mi? Bu Türkiye'nin iradesine darbe vurmak demektir. Mısır kalktı Yunanistan ile anlaşma yaptı. Akdeniz'in güneyinde Mısır kuzeyinde Türkiye var. İki ülkenin anlaşması Doğu Akdeniz'de farklı bir gelişme olurdu. Libya anlaşması güzel, parlamentodan oybirliğiyle çıktı. Ama onlar parlamentoya sunmadılar. Serrac, Macron davetiyle Fransa'ya gitti. Bu anlaşma onaylanmazsa Erdoğan o koltukta oturamaz. Hala gidin Mısır'la anlaşın diyorum.

Doğu Akdeniz'deki gerilim

12 ada silahlandırılırken defalarca konuştum. 'Kılıçdaroğlu bizi savaşa zorluyor' diyorlardır. Kendi kara sularımızda gemilerimizin haklarımızı savunması, arama yapması kadar doğal bir şey yok. Türkiye kendi çıkarlarını korumak zorundadır. Kendi çıkarlarını korurken de uluslararası desteği de almalı. Mısır, Libya, İsrail ile bunun için diyorum.

'Yunanistan ile çatışma ihtimali görmüyorum'

Orada çıkacak doğalgaz Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmesi lazım. Bu avantajdan Türkiye'nin yararlanmaması gerektiğini söyleyen bir kişi var o da Erdoğan'dır. Ege'de bir çatışma ihtimali görmüyorum. İki taraf da sağduyu ile hareket etmek zorundadır. Yunanistan ve Türkiye'nin bir çatışmaya gireceğini düşünmüyorum. Tabii siz gerilimi tırmandırırsanız olay sizin elinizden çıkmış olur. Dış politikayı iç politikaya malzeme etmemelisiniz. Yunanistan'ın 6 mil kıta sahanlığı var. Yunanistan'ın 12 mile çıkarmasını savaş nedeni kabul ediyoruz zaten.

Rumlara silah ambargosunun kaldırılması

ABD de Rusya da güçlü bir Türkiye istemez. Bölgesinde zayıf her an kontrol edebilecekleri ekonomisini çökertebilecekleri bir ülke isterler.

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