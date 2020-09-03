Binali Yıldırım: Kovid-19 testim pozitif çıktı

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Vücut kırgınlığı nedeniyle eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını belirten Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemizi uygun gördüler" dedi.

1- Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. — Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020

​Yıldırım devamında vatandaşlara çağrıda bulundu: "Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

2- Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz. — Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020

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