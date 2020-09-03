Hükümet sisteminin 2 yıllık röntgeni çekildi

Parlamenter sistemin son iki yılı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iki yıllık performansı karşılaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yapılan çalışmada, “Yeni sistemin omurgasında sorun yok ancak ayak uyduramayan bürokratlar var” sonucu çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla parlamenter sistemin son iki yılı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iki yıllık performansı karşılaştırıldı.

'Omurga iyi, bürokrasi yavaş'

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre çalışmanın sonuçlarına göre, yeni sistemin, parlamenter sisteme göre işleyişinde iki kata yakın performans artışı yaşandığı bunun da vatandaştan gelen geri dönüşleri olumlu etkilediği tespit edildi. Alınan bilgiye göre, bazı kamu kurumlarının iki yıla rağmen halen yeni sisteme ayak uyduramadığı ve uyum sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

'Sistemin performansı arttı'

Özellikle kanun, kararname, yönetmelik ve yazışmaların hızında ve yayınlanmasında eski sisteme göre yüzde 100’ün üzerinde artış yaşanırken bunun yeni sistemin avantajlarından kaynaklandığı belirlendi. Erdoğan’ın talimatıyla başta Beştepe ve bakanlıklar olmak üzere devletin kurumlarındaki tüm bürokratik işlemler ve icraatlar elektronik olarak izlenip raporlaştırılıyor.

Sorunların yeni sisteme göre hareket etmeyen “uygulayıcı bürokratlardan” kaynaklandığı da kaydedildi. Uyumsuz kurumlarda önümüzdeki dönemde yeni sistemin ele alınacağı eğitimlerin başlatılacağı belirtiliyor.