Türk hackerlar, Yunan bakanlığının sitesini hackledi

Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfası Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.
Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.
Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşanırken, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim'in Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfasını hacklediği belirtildi.
Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nın web sayfası Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.
Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)