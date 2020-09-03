35 avukatlı Bayburt’ta baro kuruluyor

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB), çoklu baro sistemine geçişten sonra yeniden düzenlediği “Avukatlık” yönetmeliğine göre, Türkiye’de barosu bulunmayan tek il olan 35 avukatın görev yaptığı Bayburt’ta da baro kurulabilecek.