Diyanet'ten çocuk istismarından tutuklanan tarikat lideriyle ilgili açıklama: En ağır cezayı alacağına inanıyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismar suçundan tutuklanan tarikat lideriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Bahsi geçen kişinin en ağır cezayı alacağına inanıldığı belirtilen açıklamada, "Masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" dendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınladı.

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, önceki gün bir ilçemizde yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğumuzun istismarı söz konusu olan vahim olayı yakından takip etmekteyiz. Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır" denen açıklama şöyle devam etti: