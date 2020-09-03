Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1642

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 1642 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 artarak 6 bin 511'e yükseldi. Bugün 110 bin 225 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1642 kişiyle birlikte 274 bin 943 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1211 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen hasta sayısı 248 bin 087 olarak açıklandı. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 7.6, ağır hasta sayısının 1041 olduğu ifade edildi.

En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2020

​Söz konusu verileri kişisel Twitter hesabında paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, buna ek olarak şu bilgileri verdi:

"En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8.37."

​