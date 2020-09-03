Erdoğan'dan koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım @BY Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi’ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.



Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.