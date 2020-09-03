MetroPOLL'ün anketinden: Erdoğan'ın seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 55'i buluyor

MetroPOLL tarafından yapılan seçim anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 55'i buluyor.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi vatandaşların nabzını tuttu.

Söz konusu ankete göre katılımcıların yüzde 14.5’i seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kesinlikle kazanacağını, yüzde 40.9’u ise 'kazanacağını' düşünüyor. Yani Erdoğan'ın yeniden kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 55'i buluyor.

© Fotoğraf : MetroPOLL

Söz konusu ankette katılımcılara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a aday gösterilmeleri halinde oy verip vermeyecekleri de soruldu. İki isim, Erdoğan’a karşı aday gösterilmeleri halinde, yaklaşık yüzde 43-43.5 oranında destek topluyorlar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yüzde 38.3 seviyesinde destek buluyor.

© Fotoğraf : MetroPOLL

Çoğunluk geçim şartlarının kötüleştiğini düşünüyor

Refah düzeyinde irtifa kaybı yaşandığı algısı, toplumun önemli bir kısmını etkiliyor. Ağustos 2020 itibariyle, yüzde 63’lük bir çoğunluk, refah düzeyinin/geçim şartlarının kötüleştiği düşüncesinde. Buna karşılık, refah düzeyinin iyileştiğini söyleyenler yüzde 9 seviyesinde kalıyor.