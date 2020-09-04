'Kolejde koronavirüs testi pozitif çıkan öğrenci için ‘ishal’ denildi, eğitime devam edildi'

Jurnal Türkiye'den Onur Dalar'a konuşan bir öğrenci velisi, koronavirüs'e yakalanan çocuğunun hastalığının diğer velilere ishal olarak duyurulduğunu ve herhangi bir önlem alınmadan eğitime devam edildiğini söyledi.

İddiaya göre, çocuğu koronavirüs testi pozitif çıkan velinin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine, yönetim söz konusu öğrencinin okula gelmeme sebebini ‘ishal’ olarak bildirdi.

Kendi arasında bu konuyu konuşan veliler, durumun doğru olmadığını öğrendi.