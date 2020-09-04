Ankara Valisi Şahin: Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil

Ankara Valisi Vasip Şahin "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" açıklamasında bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, vakaların yüksek olduğu başkentte sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sincan'da yapılan koronavirüs denetimlerine katılan Şahin şunları söyledi: