Ankara Valisi Şahin: Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil

Ankara Valisi Vasip Şahin, vakaların yüksek olduğu başkentte sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Sincan'da yapılan koronavirüs denetimlerine katılan Şahin şunları söyledi:
- Birincilik Ankara'ya yakışmıyor. Bizim bunu kısa zamanda tersine döndürmemiz lazım. Salgının ilk döneminde Ankara olarak başarılı bir sınav vermiştik. Bunu tekrar başarmamız mümkün. Vatandaşlarımızın salgınla ilgili yapması gereken kurallar ve alınan tedbirlere harfiyen riayet etmesidir.
- Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil. İnşallah tersine çevireceğiz, bunlara ihtiyaç olmayacak. Sokağa çıkma yasağı zor bir durum, vatandaşlar buna iyi uydu. Biz bunu istemiyoruz. Kısıtlama olmadan da bunu tersine çevirmek mümkün. Önce tedbirleri uygulamaya koyacağız. Bakanlıkla istişare ediyoruz sürekli. Vatandaş için ileride ek tedbirler alınacaktır. Esnek mesaiye geçtik. Kurumlarda hamile, hasta olanlar idari izinli sayıldı. 60 yaş üzeri personel de evden çalışacak. Diğer personeller de mesaileri uygun olan kurumlar mesai çıkışında ayarlamak şeklinde tedbirleri alacaktır.© AFP 2020 / Adem Altan
- Ankara'nın lider olma sebebi virüsten. Ekiplerimizle Ankara genelinde denetimler yapıyoruz. Şu an faaliyetin ana konusu pozitif çıkan temaslıların izolasyonlarını sağlamak. Filyasyon tespitleri temaslıların tespit edilerek tedavilerine başlanması, izolasyon sağlamak, görev o. Birkaç koldan denetim yapıyoruz. Kıraathaneden iş yerine kadar tüm sektörü denetliyor ekiplerimiz. Biz ne yaparsak yapalım sonuç ve başarı her birimizin şahsen yapacakları olacak.© AFP 2020 / Adem Altan
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