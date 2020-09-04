Erdoğan: Sivas Kongresi’nde tecessüm eden milli duruşa sahip çıkmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir. Sivas Kongresi’nde tecessüm eden milli duruşa sahip çıkmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sözlerine “İstiklal Harbimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihi, aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir" diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti: