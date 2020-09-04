Barış Atay şikayetçi sıfatıyla ifade verdi: Saldırının planlı ve organize olduğunu düşünüyorum

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, Kadıköy'de uğradığı saldırıyla ilgili olarak şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Atay, saldırının planlı ve organize olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, Kadıköy'de uğradığı saldırıyla ilgili olarak şikayetçi sıfatıyla ifade vermek için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Atay'ın ifadesinde, saldırganların 'vatan haini' diyerek kendisine arkadan saldırdığını, saldırının organize ve planlı olduğunu düşündüğünü söylediği öğrenildi. Saldırganların yol isteme nedeniyle tartıştıkları için olayın meydana geldiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirten Atay'ın, "Sokak yol istemeyi gerektirecek bir sokak değil. Eylemin planlı ve organize olduğunu düşünüyorum. Arkası araştırılması gereken bir eylem" şeklinde ifade verdiği belirtildi.