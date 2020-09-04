Erdoğan: Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa arkasında siyasi ve ekonomik gücümüz var 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ve pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa arkasında siyasi ve ekonomik gücümüz var" dedi.

Ankara-Niğde Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

"Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir devletten tüm denklerde kritik role sahip bir ülke seviyesine çıktık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ve pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa arkasında siyasi ve ekonomik gücümüz var" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, gelecekteki ilk seçimin 2023'te gerçekleşeceğini belirterek, "Kesintisiz 3 hizmet yılı var" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Toplam uzunluğu 330 km olan yolun bugün 1. ve 3. kesimlerini açıyoruz.

- Otoyol, döşenen fiber ağ vasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlandı.

- Bu yol ülkemize 1 milyar 628 lira gelir sağlayacak

- Terör örgütü, Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi ki ama biz dur durak bilmedik, barajı bitirdik.

- Hedefimiz, 18 Mart 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açmak, durmak yok, yola devam anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

- İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan köprünün adını, Sayın Bahçeli'nin talebi üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirdik.

- Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin üzerinde operasyon yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk.

- Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi ve halen süren diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir.

- Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir devletten tüm denklerde kritik role sahip bir ülke seviyesine çıktık.

- Milletimizin gönlündeki yerimize kuru lafla, yalanla, iftirayla, içi boş şovlarla değil, yaptığımız hizmetler inşa ettiğimiz eserler elde ettiğimiz neticelerle sahip olduk.

- Nice tuzaklarla durduramadıkları Türkiye'yi, ahlak ve vicdan dışı oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır.

- Doğu Akdeniz'de ve pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa arkasında siyasi ve ekonomik gücümüz var

- Milletimizin gönlündeki yerimize öyle kuru lafla, yalanla, iftirayla, içi boş şovlarla değil, yaptığımız hizmetler, inşa ettiğimiz eserler, elde ettiğimiz neticelerle sahip olduk. İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. Türkiye'nin önündeki ilk seçimler 2023 yılında, yani önümüzde üç yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi var.