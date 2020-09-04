İmamoğlu, Yıldırım ile görüşmesini anlattı: Sesi çok iyi geliyordu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı haberi alır almaz aradığını kaydetti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İmamoğlu, şunları aktardı:

“Hem ben, hem eşim; hem kendilerine hem hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah şifa versin dedik. O da, ‘İnşallah bu süreçten en kısa şekilde hepimiz kurtuluruz' diye temennilerde bulundu. Hem ülkemize hem dünyaya, insanlığa sağlık diledik beraberce. Allah şifa versin; sesi çok iyi geliyordu. Yanılmıyorsam bugün İstanbul'a geleceğini söylemişti. Evinde ve İstanbul'da tedavisine devam edeceğini belirtmişti. Allah şifa versin. İnşallah kendisine, ailesine şifa diliyorum. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Tabi korunmak önemli. İnşallah kurallara maksimum düzeyde hep beraber uyarız."