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    Osman Kavala

    Avrupa'dan Osman Kavala çıkışı

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    Avrupa Konseyi Bakanları, Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Çağrının ardından Uluslararası Af Örgütü açıklama yaptı.

    © Fotoğraf : Twitter
    Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye
    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını gözlemlemekle görevli olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM’in Kavala hakkındaki kararını, cezaevinde 34. ayını geride bırakırken değerlendirdi.

    Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’ye, Kavala’yı cezaevinden derhal serbest bırakma çağrısında bulunan kararını yayımlandı.

    Af Örgütü: Türkiye'nin vermesi gereken tek bir karar var

    Kararın ardından Uluslararası Af Örgütü adına yapılan açıklamada Af Örgütü Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum şunları söyledi:

    “Osman Kavala yaklaşık üç yıldır mantıksız suçlamalarla cezaevinde tutuluyor. Üç yılın ardından Kavala’nın serbest bırakılması talebi hem Türkiye’de hem de dünyada daha da güçlendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Kavala’nın serbest bırakılması yönündeki kararının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen Kavala’nın halen hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutulmasının ciddiyetini hafife almak mümkün değil. AİHM’in bağlayıcı kararına uymak için Türkiye’nin vermesi gereken tek bir karar var: Osman Kavala’yı derhal serbest bırakmak ve hakkındaki ceza yargılamasına son vermek.”

    'Utanç verici leke olacaktır'

    “Aksi yöndeki her karar, Osman Kavala’nın insan haklarını daha fazla ihlal edecek ve Türkiye’nin hasarlı adalet sisteminde bir diğer utanç verici leke olacaktır” diyen Buyum, sözlerini şöyle sonlandırdı:

    “Avrupa Konseyi bu kararı alarak ve Türkiye’den, yargıyı müdahalelere karşı güçlendirmesini ve yargı bağımsızlığını sağlamasını isteyerek, muhalefeti susturmayı amaçlayan aynı uygulamaların mağduru olan diğer muhalif seslere ve insan hakları savunucularına çok önemli bir destek mesajı iletmektedir.”

    Etiketler:
    Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), AİHM, Uluslararası Af Örgütü, Osman Kavala
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