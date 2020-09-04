Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 53 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1612

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 53 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte 117 bin 113 kişiye test yapıldı ve 1612 kişiye tanı kondu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53 artarak 6 bin 564'e ulaştı. Bugün 117 bin 113 kişiye test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 1612 kişiyle birlikte 276 bin 555 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1021 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 249 bin 108'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1087, hastalarda zatürre oranının yüzde 7.5 olduğu belirtildi.

Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 4, 2020

​Verileri kişisel Twitter hesabında yorumlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım" ifadesini kullandı.