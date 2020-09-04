Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 19:02 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.