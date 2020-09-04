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    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Ragnar Spano

    AİHM Başkanı Spano'ya İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı verildi

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    Türkiye
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    Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Ragnar Spano'ya, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen törenle “Fahri Doktora" ünvanı verildi. Spano'nun, koronavirüs gerekçesiyle tören salonundaki basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını istediği bildirildi.

    İstanbul Üniversitesi mayıs ayında AİHM başkanlığına atanan Robert Ragnar Spano'ya “Fahri Doktora" ünvanı verdi. Törene AİHM Yargıcı Saadet Yüksel, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan katıldı.

    '70. yıl dönümümüzü Türkiye'de kutlamaktan duyuyorum'

    Törende konuşan Spano, akademik ve ifade özgürlüğünün demokrasi için önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, İstanbul Üniversite'sinin tarihini bilen birisi olarak bu prestijli ödülü kabul ettiğini belirtti. Spano 2020 yılının AİHM için bizim için çok önemli bir yıl olduğunu belirterek “Bizler 70. yılımızı kutluyoruz. Türkiye konvansiyonelin ilk imzacılarından birisidir. Bu yıl dönümü Türkiye'de kutlamaktan onu duyuyorumö dedi. İnsan haklarının yayılması ve korunmasının üniversite eğitimlerinden geçtiğini belirten Spano “Bu ayrıcalıklı ödülü akademik özgürlük adına kabul ediyorum. Akademik dünya demokrasimizde önemli bir rol oynar. Herhangi bir tartışma olamadan demokratik bir süreç uygulanamaz. Her insan kendini ifade etme ve geliştirme şansına sahiptir" dedi.

    Spano fahri doktora plaketini İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak'dan aldı. Törende konuşan AİHM Yargıcı Doç. Dr. Saadet Yüksel ise “Hâkimi olduğum mahkeme, yargı çevresinde bulunan 800 milyon nüfusu aşan insan topluğu üzerindeki yargısal etkisi, gerek sözleşmenin koruduğu hakların kapsamı ve gerek icra sistemiyle dünya tarihinde bir ilktir. Sayın başkan size fahri doktora vereceğimiz için minnettarım. Hem yargıç hem de bir akademisyen olarak bu unvanı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

    Törene gazeteci alınmadı

    Rektörlük bunasında düzenlenen törene koronavirüs gerekçesiyle sınırlı sayıda basın mensubunun alınacağı bildirildi. Ancak törenin başlamasına kısa bir süre kala Spano'nun isteği üzerine salondaki sınırlı sayıdaki basın mensubu dışarı çıkarıldı. DHA ekibi töreni kapalı devre kamera sistemiyle salon dışında aktarılan ekrandan takip etti. Öte yandan tören salonunun koronavirüs önlemlerine göre düzenlendiği ve basın mensupları için de yer ayrıldığı dikkat çekti. Spano'nun basın mensuplarının törende olmaması konusunda ısrar ettiği öğrenildi.

    Etiketler:
    İstanbul Üniversitesi, Robert Ragnar Spano, AİHM
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