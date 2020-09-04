Milas'ta 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırı iddiası

Muğla'nın Milas ilçesinde 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen bir kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı gözaltı işlemi sırasında ise bir jandarma görevlisini başından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Karakuyu mahallesinde ikamet eden ve yalnız yaşayan 83 yaşındaki H.G. evinin bahçesinde cinsel saldırıya uğradı.

Aynı köyde ikamet eden A.G. isimli şahsın saldırısına uğrayan yaşlı kadının çığlık sesleri üzerine gelini olay yerine gitti. Yaşlı kadının gelinini karşısında gören zanlı olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine cinsel saldırı şüphelisi A.G.’nin yakalanması için Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yeri tespit edilen A.G.’yi gözaltına almak isteyen jandarma ekipleri şüphelinin taşlı saldırısına uğradı.

Bir jandarma görevlisini başından yaralayan A.G. jandarma araçlarına da zarar verdi. Köye sevk edilen takviye ekiplerin yaptığı çalışma ile şüpheli A.G. gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan yaşlı kadın H.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.