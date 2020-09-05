Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak

1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Karara göre, Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına da aylık net 850 TL ek ödeme yapılacak.