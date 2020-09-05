THY, teknoloji şirketi kuruyor

Bloomberg'in haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) yüzde 100 THY iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

Yeni şirket ile havacılık ekosisteminin destekleneceği ve bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş koluna dönüştürüleceği bildirildi.

THY'den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir" denildi.

THY bir süredir Hava-İş ile imzalanan personel protokolü ile anılıyor. Hava-İş ile THY arasında yapılan protokole göre pilotların ücretinde yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35 kesintiye gidilecek. Ücret kesintisi 2021 sonuna kadar geçerli olacak. Protokole göre, işten çıkarma olmayacak.