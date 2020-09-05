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    Tarlada çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı

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    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında ailelerine yardımcı olmak amacıyla tarlada çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hizmet verecek.

    © İHA /
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    Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitimler başlayana kadar bilgisayar ve internete erişimi kısıtlı olan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) derslere katılması amacıyla mobil destek aracı hazırlandı.

    Mobil internet ve tabletlerinde bulunduğu destek aracıyla kırsal mahalle okullarındaki çocuklara ulaşılması hedeflenirken öğrenciler rehber öğretmenler eşliğinde dersleri takip edecek.

    Öğretmenler ilçe merkezinde kurulan stüdyoda ders anlatırken öğrenciler ise kırsalda mobil destek aracındaki tabletlerle derslere katılacak.

    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Düşünekli, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla EBA konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

    Eğitimin aksamaması için bütün imkanların kullanılmaya çalışıldığını belirten Düşünekli, şöyle konuştu:

    "Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'nun da desteğiyle şu an her yeri geziyoruz. Bunun için de EBA mobil destek aracı kurup teknik donanımını sağladık. Bilgisayar ve tabletlerimiz mevcut. Daha önce tespit ettiğimiz tarlada çalışan öğrencilerimizi teknik destek verecek olan öğretmenlerimizle ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimiz ilçe merkezinde kurduğumuz stüdyoda dersleri canlı olarak verirken burada da öğrencilerimizi tarlalarda dersleri internet ortamında canlı derslerle buluşturuyoruz." 

    Rehber öğretmeni Ayşenur Battal ise yüz yüze eğitimler başlayana kadar öğrencilere ulaşmaya çalışacaklarını belirterek, "Öğrencilerimiz için olabildiğince EBA'dan yardımlar sağlamaya çalıştık ancak bazı bölgelerde çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Öğrencilerin teknolojik eksiklikleri ve internet anlamında yaşanan bazı sorunlar var. Bu süreçte bununla alakalı öğrencilerimize tablet ve internetle gelip eğitim anlamında elimizden geldiğince destek sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

    7. sınıf öğrencisi Semih Miskar ise koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemediklerini anlatarak, "Mobil destek aracıyla gelip bize tablet verdiler. Bugün öğretmenlerimiz sayesinde tablet ve internetle uzaktan eğitime bağlandık. Bunun içinde çok mutluyuz. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Tarla, EBA TV, EBA, Siverek, Şanlıurfa
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