Koronavirüs 'önlemleri': İzmir'de otobüsten taşan yolcular kapıdan sarkarak yolculuk etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, şoförün koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, fazla sayıda yolcu aldığı minibüste, bir vatandaş açık kapıdan sarkarak yolculuk etti.

Çay Mahalle-Yeni Garaj hattında sefer yapan 35 M 8758 plakalı yolcu minibüsünün, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği seferde, toplum sağlığı hiçe sayıldı. Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesini ve uzmanların sosyal mesafe uyarılarını hiçe sayan minibüs şoförü, fazla sayıda yolcu alınca minibüsün kapısını kapatamadı. Manavkuyu semtinde çekilen görüntülerde, bir vatandaşın açık kapıdan sarkarak tehlikeli şekilde yolculuk ettiği görüldü.