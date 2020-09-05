Erdoğan: Türkiye ahlaksız haritaları yırtıp atar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar" dedi.

Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor." ifadelerini kullandı.

"Ülkemize karşı kurulan akılalmaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor" diyen Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlâksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır. Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik. 758 yatak kapasiteki Gözdepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanemizin inşaa edilecek 2. kısmı da 352 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir.

- Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır.

- Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz.

'Tavsiyelere uyulmuyor'

- Maalesef sürekli söylememize rağmen tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor.

- Biz vatandaşımızı hassasiyetle uyarmak ve onların sağlığından endişeliyiz. Hep birlikte salgının üstesinden gelmeliyiz.

- Milletimizin her bir ferdini tedbirlere uyarak salgını ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum.

Doğu Akdeniz'deki gerilim

- Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.

- Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Türkiye kendisine dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacak askeri, ekonomik ve siyasi güce sahiptir.

- Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya masada ya da sahada acı tecrübelerle anlayacaklar. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız.

- Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır.

- Tüm ülkeler için yeni bir dönemin ayak sesleri giderek daha yüksek şekilde duyulmaktadır. Türkiye olarak yeni dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkartmakta kararlıyız.

- Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere fedakarca görev yapan insanlarımızın hakkını ancak sorumlu davranarak ödeyebiliriz.