Tanklar, Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor

İHA'nın haberine göre Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı. Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.

Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.