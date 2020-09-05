Bursluluk sınavına 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bugün yapıldı.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı sınav, ülke genelinde 831 merkezde, 5 bin 88 bina ve 75 bin 578 salon ile KKTC'de bir merkezde gerçekleştirildi.

230 bin kişinin görev yaptığı sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.

Sonuçlar 28 Eylül'de açıklanacak

Bakanlığın, haziran ayında Liseye Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği merkezi sınava ise yaklaşık 1,5 milyon öğrenci katılmıştı.

İOKBS sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.