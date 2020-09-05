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    Fahrettin Koca

    Sağlık Bakanı Koca: Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız da yükselişe geçmiş durumda

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız da yükselişe geçmiş durumda. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve altyapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor" dedi.

    Bakan Koca, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde, güçlü sağlık sisteminin bir ülkenin geleceği adına ne kadar önemli olduğunun tam anlamıyla görüldüğü günlerden geçildiğini söyledi.

    Bugün Türkiye'nin gıpta edilen sağlık sisteminin gücüne güç katacak bir halka daha eklediklerini belirten Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda, sağlıkta ülkenin çağ atladığı bir dönemi yaşadıklarını dile getirdi.

    Kovid-19 salgınının dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ettiğini aktaran Koca, "Böyle zor zamanlarda en fazla güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir altyapı, fedakarlığı kendine şiar edinmiş yılmayan bir sağlık personeline ihtiyaç duyuluyor. Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız da yükselişe geçmiş durumda. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve alt yapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü büyük bir özveriyle omuzlamış yetkin sağlık personelimiz bizim iftihar vesilemiz." dedi.

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    Kamuda esnek çalışma uygulamasına geçildiği ve evden çalışmanın özendirildiği bu dönemde, gündüz ve gece göreve devam eden, aylardır evine gidemeyen, çocuğunu, eşini kucaklayamayan doktorların hemşirelerin ve her düzeyde sağlık personelinin varlığına dikkati çeken Koca, vatandaşların şüpheli vakalardan uzak durması gerektiğini ifade etti. Koca, sağlık çalışanlarının bütün mesailerini bulaşıcı hastalık taşıyan hastalarla geçirdiğini vurguladı.

    Bakan Koca, sağlık çalışanlarının yoğun mesaiyle geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirdiğini, kaderin mutsuz yüzü ile tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna kendi mutluluklarını feda edebildiğini ifade etti.

    "Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım, unutulan her maske, ihmal edilen her tedbir, bir değil, onlarca can yakmaktadır." diyen Koca, bu durumun mücadele gücünü kırdığını, pandemi ile mücadeleyi zorlaştırdığını aktardı. Koca, vatandaşlardan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istedi. 

    Diyarbakır'da dün bölge toplantısı yaptıklarını anımsatan Koca, "Aldığımız tedbirlerle kısa sürede Diyarbakır'da vaka sayısı yüzde 49, Şanlıurfa'da yüzde 34, Mardin'de yüzde 47, Şırnak'ta yüzde 42, Siirt'te yüzde 37, Batman'da yüzde 56 oranında azaldı. Salgının üstesinden gelmek bizim elimizde." değerlendirmesinde bulundu. 

    Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin, İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak halkın hizmetine sunulduğunu dile getiren Koca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile iş birliği içinde sağlık hizmetinin, sağlık eğitiminin ve araştırmalarının önemli bir merkezi olacağını söyledi.

    Bakan Koca, şöyle konuştu:

    "İstanbul'da önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz hastanemiz esasında büyük bir projenin ilk etabı. 600 yataklı binamız, 177 bin metrekare kapalı alanda, 27 ameliyathane, 96 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 175 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Hastanenin ikinci etabının tamamlanması ile 350 yatak daha hastane kompleksine eklenecektir."

    İstanbul Valiliği tarafından İSMEP kapsamında inşa edilen hastane binasında 385 sismik izolatör bulunduğunu bildiren Bakan Koca, "Depreme dayanıklı olarak, deprem esnasında dahi kesintiye uğramadan hizmet vermeye devam edecek. Güçlü teknolojik donanımlı modern hastaneleri vatandaşımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gibi projelerin ruhunda üç şey bir araya geliyor; vizyon, icra, hizmet ahlakı. Bu üç unsurun buluşmasının, tarihimizin en aydınlık devirlerinin ortak özelliği olduğuna dikkat çekmek isterim." dedi. 

    Bakan Koca, hastaneye adı verilen Prof. Dr. Süleyman Yalçın ile ilgili şunları ifade etti: 

    "Adının bu hastaneye verilmesini tensip buyurduğunuz, talebesi olmakla onur duyduğum (Prof. Dr. Süleyman Yalçın) hocamız, bir hekim olmanın ötesinde bir Türk aydını, bir düşünür olarak yakın tarihimize önemli izler bırakmıştır. Hocamız ülkemizin fikir hayatına önemli katkılarda bulunan arkadaşları ile birlikte, 'milleti ile barışık bir devlet' anlayışının yerleşmesinde önemli katkılar vermiştir. Hayata bakışını tasvir ederken 'İslam'ın beş şartından sonra kendine dört şartı daha düstur edindiğini' söyler. 'Dürüst olmak, adaletten ayrılmamak, edepli ve ölçülü olmak, sevgi ve şefkat sahibi olmak.' Bu dört şartı tüm öğrencilerine de öğretmeye gayret etmiştir. Bizler de genç meslektaşlarımıza sadece modern binalar, son teknoloji cihazlar değil, büyüklerimizden aldığımız kültür, ilim ve irfanı, insan sevgisini, insana hizmet şuurunu da bırakmanın çabası içindeyiz. Bu güzide hastanemizde görev alacak doktor arkadaşlarımın, tüm sağlık çalışanlarımın, hayırla yad ettiğimiz büyüklerimizin adına layık bir anlayışla hizmet bayrağını taşıyacağına eminim." 

    Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu ve öncülük ettiği vizyon doğrultusunda, kendilerinin de emaneti hakkıyla genç nesillere devretmek için çalıştıklarını belirtti.

    Sağlık Bakanı Koca, açılışı yapılan hastanenin vatandaşın hizmetine sunulması ve sıhhat kapısı olması için emeği geçenlere teşekkür ederken hastanenin başta İstanbullular olmak üzere bütün vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

    Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı da programda konuşma yaptı.

    Etiketler:
    Hastane, Hasta, Türkiye, Fahrettin Koca
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