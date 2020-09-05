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    Selçuk Bayraktar

    Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA açıklaması

    © Fotoğraf : AA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'ya (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ilişkin, "Biz test uçuşlarına devam ediyoruz. İki prototip ürettik, üçüncüsü yolda. Ondan sonra da seri imalat araçları üretilecek." dedi.

    TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" programına katılan Bayraktar, gazetecilere yaptığı konuşmada, yarışlarla bir anlamda geleceğin mühendislerinin yetiştiğini belirtti.

    Bayraktar Akıncı TİHA
    © AA /
    Bayraktar AKINCI TİHA, kritik bir eşiği daha geçti

    Yarışmanın startını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile veren Bayraktar, takımlarla teker teker konuştuklarını belirterek yarışmacıların epey heyecanlı olduğunu söyledi.

    Yarışmaya katılan takımlarda adrenalin olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

    "Tabii benim için şöyle bir anlamı var bunun. Biliyorsunuz, biz ülkemizin ilk milli insansız hava aracını yaptığımızda ufacık 5,5 kiloluk bir uçaktı. Ben bu teknolojinin ucunun ne olabileceğini açıkçası buradan görebiliyorum. İnşallah bu arkadaşlarımızın serüvenleri de böyle dünyada, bu alanda kimileri önemli girişimler kuracak kimileri önemli projelerde mühendis olarak görev alacaklar. Bir anlamda milli teknoloji hamlesi kapsamında, onların temelleri atılıyor."

    'Tuz Gölü'nde adeta roket geçidi vardı'

    ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle dün Aksaray'da gerçekleştirilen roket yarışlarına ilişkin de Bayraktar, "Tuz Gölü'nde adeta roket geçidi vardı diyebilirim. Ülkemizin her tarafından neredeyse 81 ilinden kendi roketlerini önce hayal edip, araştırıp, geliştirip üreten genç kardeşlerimiz yarıştılar. İnşallah onlar ülkemizin havacılıkta, uzay teknolojisinde önemli işlerine imza atacaklar." ifadelerini kullandı.

    Otomotivde iki büyük devrim olduğunu belirten Bayraktar, "Birincisi elektrikli araçlar, ikincisi akıllı araçlar. Burada elektrikli araçlarla alakalı, bir anlamda geleceğin mühendisleri bu yarışmalarla yetişmiş oluyor. Tabii bu yarışmaların sonuçları bir anlamda tohum ekmeye benziyor. Milli teknoloji hamlesi ekosisteminin oluşması anlamında inşallah ülkemizin bir sonraki 5, 10, 15 yılı çok daha parlak olacak diyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

    'Biz test uçuşlarına devam ediyoruz'

    Bayraktar, sabah saatlerinde Bayraktar AKINCI TİHA'nın uçuşu olduğunu ve gelecek yıl göreve başlayacağına işaret ederek şunları kaydetti:

     "Biz test uçuşlarına devam ediyoruz. İki prototip ürettik, üçüncüsü yolda. Ondan sonra da seri imalat araçları üretilecek. Bugün yüksek hız ve yüksek irtifa denemelerinden biri daha yapıldı. Farklı konfigürasyonlarda, iniş kalkış denemeleri yapıldı. O da başarı ile adım adım ilerliyor. Tabii bu işler bildiğiniz gibi çok ufaktan başlıyor. 2000'li yıllardan başlayan bir macera. Buradaki gördüğünüz araçlar da inşallah bundan 10, 15 sene sonra çok önemli projeler olarak karşımıza çıkacak." 

    Bayraktar, yarışmaların ülkenin tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefiyle gerçekleştirmek istediği milli teknoloji hamlesinin, altyapısını oluşturacağını sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı TİHA, Bayraktar
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