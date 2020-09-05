AA: 'Yunanistan sınırına tank sevkiyatı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Bugün Türkiye'de gerçekleşen tank faaliyetlerinin Yunanistan sınırına tank sevkiyatı değil, Malatya'da konuşlu 2. Ordu Komutanlığının planlı çalışması olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" yaptığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu bilgisini yayınladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, faaliyetin Malatya'da konuşlu 2. Ordu Komutanlığının planlı çalışması olduğu, Yunanistan sınırına herhangi bir askeri sevkiyatın söz konusu olmadığı ifade edildi.