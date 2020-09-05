Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanı’nın Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, "Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor" iddiasına, "Avrupa Birliği (AB) ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Euronews'te yer alan, "Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor" haberini alıntılayarak, "AB ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir.https://t.co/6dIWbviakH — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 5, 2020

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Euronews'te yer alan habere göre, Alman gazetesi Handelsblatt'a konuşan Kurz, AB sınırlarının korunması ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olunması gerektiğini savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "mültecileri silah olarak kullanmakla" suçlayan açıklamalarda bulundu.