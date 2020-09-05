Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na katılan lise öğrencisi Ö. A. engeli nedeniyle giriş katında sınava girmek istedi.

T24'ün aktardığı habere göre, Ö.A ve velisinin bu yöndeki talebini karşılamayan okul yönetimi nedeniyle annesi sınava girecek kızını, sınıfının bulunduğu 3. kata sırtına alarak çıkardı, sınav bitiminde de tekrar sırtına alarak indirdi. Öğrenci Ö.A ve annesi Hatice Akyüz yaşadıklarını anlattı.

Sınav yeri değiştirilmediği için sınav salonuna annesinin sırtında çıkmak zorunda bırakılan Ö.A, "Sınıfımı en üst kata koymuşlar. Bugün eğer annem ve abim yanımda olmasaydı ben yukarıya çıkamazdım. Aslında ben çok üzülmüştüm, sınava girmeyecektim, fakat destek çıktıkları için ben yukarı çıkabildim. Benimle dalga geçer gibi yaptılar. Yürüyen bir öğrenciyi en üst kata alıp engelli öğrenciyi giriş kata alabilirlerdi fakat bununla uğraşmak istemediler" dedi.

Anne Hatice Akyüz de "Engelli çocuklarımız bu yüzden ne okul okuyabiliyorlar ne de sosyalleşebiliyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

'3. katta sınava giren engelli öğrenciyi annesi sırtında taşıdı'https://t.co/aiJrHkDPn3 pic.twitter.com/WGrncUM5UF — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 5, 2020

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