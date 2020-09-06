Pazar kurulmasına izin verilmeyince pazarcılar yolu kapatıp eylem yaptı: Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı

Beyoğlu'nda cumartesi günleri kurulan pazarın kurulmasına, koronavirüs önlemleri kapsamında izin verilmedi. Kararı duyan pazarcılar sokağı kapatarak eylem yaptı. Bu esnada koronavirüs önlemleri de rafa kalktı.

İstanbul Beyoğlu'nda kurulan pazar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Pazarcılar, bu karara virüs önlemlerini hiçe sayarak itiraz etti.

Cumartesi akşamları Dolapdere Yenişehir Mahallesi'nde kurulan ikinci el pazarına koronavirüsle mücadele kapsamında Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nin zabıta ekipleri müsaade etmedi.

Karara karşı çıkan pazarcılar, Irmak Caddesi'nde toplanarak yolu kapatıp eylem yaptı.

Eylem yapan yaklaşık yüz kişilik grubu dağıtmak için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin ikazlarının ardından grup yolu trafiğe açarak pazarın kurulduğu sokakta slogan attı.

Slogan atan grup bir süre sonra dağıldı. Bazı eylemcilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gözlendi.

Pazar kurulmasına izin verilmeyince pazarcılar yolu kapatıp eylem yaptı: Koronavirüs önlemleri hiçe sayıldıhttps://t.co/1oZD5sCjc5 pic.twitter.com/6NL2gMdiFj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 5, 2020

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